Son Dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed'e Lyon kancası! Bonservis bekleniyor...

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Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed'in adı, Fransız ekipleriyle anılmaya devam ediyor.

Sezon başında Bordeaux'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Mısırlı forvete bu kez bir başka Fransız ekibi talip oldu.

RMC Sport'un haberine göre Lyon, Mostafa Mohamed'in transferiyle yakından ilgileniyor. Zenit'ten Sardar Azmoun'u kadrosuna katmak için uğraş veren Lyon'un, transferin zora girmesi nedeniyle rotasını Mohamed'e çevirdiği belirtildi.

Lyon dışında Mısırlı forvetle Sevilla, Hertha Berlin ve Lille'in de ilgilendiği ve Galatasaray'ın isteyeceği bonservis bedelinin beklendiği kaydedildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıkan Mohamed, 6 gol kaydetti.