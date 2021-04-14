Son Dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed koronavirüse yakalandığını açıkladı!
Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Galatasaray'ın Mısırlı oyuncusu Mostafa Mohamed, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İşte Mostafa Mohamed'in paylaşımı;
GALATASARAY VAKA DUYURMUŞTU
Galatasaray, bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;
Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.