Son Dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed koronavirüse yakalandığını açıkladı!

Galatasaray'ın Mısırlı oyuncusu Mostafa Mohamed, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İşte Mostafa Mohamed'in paylaşımı;

GALATASARAY VAKA DUYURMUŞTU

Galatasaray, bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.