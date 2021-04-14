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Futbol
Haber Giriş: 14.04.2021 - 20:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed koronavirüse yakalandığını açıkladı!

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Son Dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed koronavirüse yakalandığını açıkladı!

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Galatasaray'ın Mısırlı oyuncusu Mostafa Mohamed, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İşte Mostafa Mohamed'in paylaşımı;

Son Dakika: Galatasarayda Mostafa Mohamed koronavirüse yakalandığını açıkladı

GALATASARAY VAKA DUYURMUŞTU

Galatasaray, bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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