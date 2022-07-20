Son dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed gitti, Seferovic geldi! Yeni sağ bek Leo Dubois bugün imza atacak ve Amine Harit sürprizi...

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Transferde tarihinin en hareketli günlerini yaşayan Galatasaray’da dün forvet hattında önemli bir değişim oldu. 1.5 yıldır sarı kırmızılı formayı giyen Mostafa Mohamed, Nantes takımına kiralandı. Fransız ekibi, Mısırlı futbolcu için 250 bin Euro kira bedeli ödeyecek, sezon bitiminde de 5.5 milyon Euro ödeyerek bonservisini alacak. Sözleşmedeki satın alma maddesinin ‘tarafların isteğine bağlı’ olduğu öğrenildi.

Galatasaray yönetimi, 24 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutmayı planlıyordu, ancak Mostafa Mohamed gitmekte ısrar edince Nantes’ın teklifi kabul edildi. Mısırlı dün göz yaşlarıyla kamptan ayrıldı.

Mostafa Mohamed ile yollarını ayıran Galatasaray’da yeni golcü Haris Seferovic ise dün İstanbul’a geldi. Benfica’dan 1 yıllığına kiralanan 30 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon 15 resmi maçta forma giymesi halinde 2.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu devreye girecek.

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BEDEL 1 MiLYON EURO

Galatasaray, kira bedeli olarak Benfica’ya 1 milyon Euro, futbolcuya ise 2.3 milyon Euro ödeyecek. Aslan, daha önce yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Seferovic’i üç kez sağlık kontrolünden geçirmişti. Aslan İsviçreli oyuncuyu KAP’a da bildirdi.

YENi SAĞ BEK LEO DUBOiS BUGÜN 4 YILLIK iMZA ATACAK

Galatasaray, uzun süredir uğraştığı sağ bek transferini de bitirdi. Sarı kırmızılı kulüp, Olympique Lyon’dan Leo Dubois’yı 4 yıllığına renklerine bağladı. 28 yaşındaki Fransız futbolcu, sağlık kontrolü ve imza için bugün İstanbul’a gelecek. Leo Dubois, 4 yıllık anlaşma yaptığı Galatasaray’dan her sezon için 1 milyon 800 bin Euro garanti para alacak. Kulübü Lyon’a ise 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. 2014’ten beri forma giydiği Olympique Lyon’da 129 maça çıkan Dubois, 5 gol atıp, 15 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, Fransa Milli Takımı’nda da 13 kez oynadı.

ORTA SAHAYA 3. ADAY AMiRi

Galatasaray’da orta sahaya yapılacak transfer için yeni isim gündeme geldi... Uzun süredir görüştüğü Schalke 04’ten Faslı Amine Harit ve Midtjylland’dan Brezilyalı Evander ile henüz anlaşamayan sarı kırmızılı yönetim, rotayı Leverkusen’de forma giyen Alman Nadiem Amiri’ye çevirdi.

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G.SARAY’A SICAK BAKIYOR

Leverkusen, geçen sezon Genoa’ya kiraladığı 25 yaşındaki Amiri için 6 milyon Euro istedi. Galatasaray ise satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Amiri’nin sarı kırmızılılara sıcak baktığı öğrenildi.

HARi’E 5 MiLYON EURO

Diğer taraftan Galatasaray Harit için Schalke’ye 5 milyon Euro önerdi. Geçen sezon kiralık olarak Marsilya forması giyen Harit’in transferindeki en büyük sorunun, futbolcunun yılda 3.7 milyon Euro istemesi.

EMBALO iÇiN TEKLiF YAPILDI

Galatasaray ayrıca 21 yaşındaki kanat oyuncusu Umaro Embalo için Benfica’ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.