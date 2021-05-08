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GeriFutbol Son dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed depremi! Sedyeyle çıktı
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Futbol
Haber Giriş: 08.05.2021 - 22:52 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed depremi! Sedyeyle çıktı

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Son dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed depremi! Sedyeyle çıktı

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed sakatlığı sebebiyle Beşiktaş derbisinin ardından sahayı sedyeyle terk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 yenen Galatasaray'da golcü futbolcu Mostafa Mohamed sakatlandı.

Mücadelenini ikinci devresinde Necip Uysal'la girdiği ikili mücadelede sakatlanan Mısırlı golcü, maç sonu kendisini yere bıraktı.

Bir hayli acı çektiği gözlenen Mohamed için sağlık ekipleri hemen sahaya girdi. Ayağa kalkamayan genç yıldız, sedyeyle kenara geldi.

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