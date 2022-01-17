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Son Dakika: Galatasaray'da Morutan krizi! Becali açıkladı: 'Ödeme yapmadılar'

#Olimpiu Morutan#Gigi Becali#Galatasaray
Son Dakika: Galatasarayda Morutan krizi Becali açıkladı: Ödeme yapmadılar

Galatasaray'ın çok şey bekleyerek transfer ettiği Olimpiu Morutan için menajer Gigi Becali çarpıcı bir iddiada bulundu. Becali, Galatasaray'ın Morutan için hiçbir ödeme yapmadığını belirtti.

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Galatasaray'ın sezon başında FCSB'den 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Olimpiu Morutan için Romanya'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-kırmızılılar 25 Ağustos tarihinde Morutan transferini resmileştirmiş ve KAP'a, "Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda FCSB ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski Kulübüne 3.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır." bildirimini yapmıştı.

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"GALATASARAY İLK TAKSİTİ ÖDEMEDİ"

Galatasaray formasıyla 24 maça çıkan ve 3 gol atıp 2 asist yapan 22 yaşındaki oyuncu için menajer Gigi Becali açıklamalarda bulundu ve Galatasaray'dan Morutan transferinin ilk taksitini tahsil edemediklerini öne sürdü.

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Rumen basınına konuşan Becali, Galatasaray'dan Morutan transferi için 10 Kasım'a kadar ilk taksit olarak 700 bin euro ödeme almaları gerektiğini ancak Galatasaray'ın bu parayı yatırmadığını söyleyerek, "Evet, bu doğru. Şu ana kadar Galatasaray'dan para alamadım ve ilk taksitin bir an önce ödenmesini istiyorum. Türklerle FIFA'lık olmak istemiyorum. Galatasaray ne yapması gerektiğini biliyor. Bana diğer taksitlerin miktarlarını da soruyorsunuz ancak daha ilk taksit bile ödenmemişken diğer taksitlerin ne önemi var ki?" ifadelerini kullandı.

BONUS MADDESİ DE VAR

Becali ayrıca Morutan'ın sözleşmesinde bonus maddesi olarak 600 bin euroluk bir ödeme daha bulunduğunu ve 22 yaşındaki oyuncunun 15'ten fazla maçta forma giydiği için bu maddenin de aktif hale geldiğini vurguladı.

Morutan transferinde Galatasaray'ın 10 Kasım'da 700 bin euro, 10 Mart 2022'de 750 bin euro, 10 Eylül 2022'de 900 bin euro ve 10 Ocak 2023'te 1 milyon 150 bin euro ödeyeceği ifade edildi.

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#Olimpiu Morutan#Gigi Becali#Galatasaray

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