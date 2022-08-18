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Son dakika: Galatasaray'da Midtsjö sakatlandı! Leo Dubois...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Fredrik Midtsjö#Leo Dubois
Son dakika: Galatasarayda Midtsjö sakatlandı Leo Dubois...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 22:20

Galatasaray, Fredrik Midtsjö'nün sol arka alt adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

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Galatasaray, Süper Lig’in 3. haftasında Hangikredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Fredrik Midtsjö sakatlandı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada sol arka alt adale grubunda ağrı hisseden Fredrik Midtsjö’nün bugün yapılan MR tetkiklerinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Öte yandan Leo Dubois tedavisinin ardından takımdan ayrı koşu çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Süper Lig’in 3. haftasında yarın saat 21.00’de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Hangikredi Ümraniyespor’a konuk olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Fredrik Midtsjö#Leo Dubois

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