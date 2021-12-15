Son Dakika: Galatasaray'da Metin Öztürk'ten taraftara protesto çağrısı!

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Galatasaray’da bugün gerçekleştirilen Aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan divan üyesi Metin Öztürk’ün söylemleri kamuoyunda büyük yankı buldu. Öztürk, federasyon ve hakemlere yönelik sert eleştiriler getirdi.

Metin Öztürk, hafta sonu oynanacak Başakşehir maçında TFF’yi protestoya davet etti ve bu protestoyu da “Aslan Kükremesi” olarak adlandırdı.

Divan üyesi kimliği yerine taraftar Metin Öztürk olarak düşüncelerini dile getirmek istediğini söyleyen Metin Öztürk, “Kendi eylemimden bahsetmek istiyorum ve taraftarımızı da bu eyleme davet ediyorum. Federasyon ve hakemlere somut tepki göstermeliyiz taraftar olarak. Zirveden 16 puan geride bıraktırıldık, hocamıza ceza üstüne ceza yağıyor. Belli ki şampiyon olmamızı engelleyecekler. Üstüne Muslera da sezonu kapattı gibi... Başakşehir maçına tüm taraftarlarımız siyah giyinip gelsin. 19.05’e kadar, 5 dakikalık sırtımızı dönüp protesto gösterelim. Bu tepki hareketine ben “Aslan Kükremesi” diyorum!" dedi.