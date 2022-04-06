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Son Dakika: Galatasaray'da Metin Öztürk başkan adaylığı için resmen başvurdu! "5.1 milyarlık borcu silebilecek varsa biz hemen geri çekiliriz"

#Galatasaray#Metin Öztürk#Seçim
Son Dakika: Galatasarayda Metin Öztürk başkan adaylığı için resmen başvurdu 5.1 milyarlık borcu silebilecek varsa biz hemen geri çekiliriz

Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk ve ekibi resmi adaylık başvurusunu yaptı.

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Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk, ekibiyle birlikte NEF Stadı'na giderek divan başkanlığına resmi başvurusunu yaptı.

Başvurunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztürk, "Taraftarlarımız bayrakları hazırlasın. Onlar sahada coşturacak biz de finans işlerine bakacağız. Biz görevimizi yapmak için buradayız. 45 günlük bir hazırlıkla 5.1 milyarlık borcu silebilecek varsa biz hemen geri çekiliriz. Bu iş hazırlıksız olmaz." dedi.

Metin Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:

Taraftarlarımız bayrakları hazırlasın. Onlar sahada coşturacak biz de finans işlerine bakacağız. Biz görevimizi yapmak için buradayız. Gayet kalabalık bir ekiple hazırız. Cuma günü 14:00'te listelerimizi vereceğiz. Şu an imzalarımızı teslim ettik resmi adaylık sürecimiz başladı. 45 günlük bir hazırlıkla 5.1 milyarlık borcu silebilecek varsa biz hemen geri çekiliriz.

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Galatasaray'da her zaman adaylar çıkar. Galatasaray yalnız kalmaz. Galatasaray markasının bizlere ihtiyacı yok. Üstümüze düşen görevi yapmak için buradayız. Listelerde herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum. Bildiğim kadarıyla şimdiye dek ben ve Sayın Hamamcıoğlu adaylığını açıkladı. Zaten 7-8 ay önce bir seçim sürecinden çıktığımız için liste yapmakta bir sorun yok. Yönetim ve kurulları bitirdik, A.Ş.'leri tamamlamaya çalışıyoruz. A.Ş.'ler bittiğinde onları da açıklayacağız.

2022 bütçesinin olmadığı bir ortama geliyoruz. 45 günlük bir hazırlıkla 5.1 milyarlık borcu silebilecek varsa biz hemen geri çekiliriz. Bu iş hazırlıksız olmaz. Tarih falan bahane, yönetim doğru bir karar almıştır.

 

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#Galatasaray#Metin Öztürk#Seçim

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