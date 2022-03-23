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Son Dakika: Galatasaray'da Metin Öztürk, Burak Elmas ve yönetimini ibra etmeyecek!

#Metin Öztürk#Galatasaray#İbra
Son Dakika: Galatasarayda Metin Öztürk, Burak Elmas ve yönetimini ibra etmeyecek

Galatasaray'ın eski başkan adaylarından Metin Öztürk, Mart Ayı Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Burak Elmas ve yönetimini ibra etmeme yönünde oy kullanacağını açıkladı.

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Galatasaray'da eski başkan adayı Metin Öztürk, Mart Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Mart Ayı Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda mevcut sarı kırmızılı yönetimi ibra etmeme yönünde oy kullanacağını söyledi.

Metin Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:

"Cumartesi günü belki de tarihimizin en önemli genel kurulunu yapacağız. Gerek mali, gerekse idari açıdan 117 yılın en kötü dönemini yaşıyoruz. 15. sıradaki yerimize bakınca anlıyorum ki, bu yönetim saha, masa, kasa'dan sonra tasada da sıfır. Eskiden 'Mayıslar Bizim' derdik, Mart'ta hedefsiz kaldık, kümede kalmak bir hedef değilse... Şubat divanı konuşmamdaki ibra ironisini anlamak istemeyenler için durumu netleştireyim. Tarihimizin en kötü yönetimini doğal olarak ne mali ne idari olarak ibra etmeyeceğim.

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19 Mart 2022 tarihinde yapılması planlanan Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 26 Mart’ta düzenlenecek.

 

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#Metin Öztürk#Galatasaray#İbra

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