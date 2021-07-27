Son Dakika: Galatasaray'da Mbaye Diagne'ye İtalya'dan talip çıktı

Geçen sezonu Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'da kiralık olarak geçiren ve gösterdiği performansla birçok Ada kulübünün transfer listesine girdiği iddia edilen Mbaye Diagne'ye, bir talip de Serie A'dan çıktı.

Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle, 2019 ara transfer döneminin sonunda Galatasaray'a gelen ve yarım sezon forma giydikten sonra Belçika ekibi Brügge'ün yolunu tutan Diagne, son olarak West Bromwich'e kiralanmıştı.

Sarı kırmızılı formayla toplamda 39 maçta görev alabilen Senagalli golcü, bu sezon da kadroda düşünülmezken kulüp uygun bir bonservis bedeliyle elinden çıkarmanın planlarını yapıyor.

SON TALİP İTALYA'DAN

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Mbaye Diagne'nin son talibi ise İtalya Serie A takımlarından Cagliari.

Haberde, Arjantinli forvet Giovanni Simeone'ye veda etmeye hazırlanan İtalyan ekibinin, Diagne için menajerler seviyesinde temaslarda bulunduğu belirtildi.

PREMIER LİG'DE 5 GOL KATKISI

İngiltere Premier Lig'de West Bromwich Albion'la çıktığı 16 maçta 3 gol atan Senegalli, 2 de asist yaptı.

Manchester United ve Chelsea ağlarını sarsan Diagne, son olarak Wolverhampton'a gol atmıştı.

2023'E KADAR ASLAN

Sarı kırmızılıların 2019 yılında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Diagne'nin, sözleşmesi 2023'te sona ererken kulübün gelecek planında yer almıyor.

Devre arasında kiralık olarak Premier Lig'de West Bromwich Albion'a kiralanan Senegalli golcü, golleriyle takımına katkıda bulunurken fizik gücü ve saha içindeki çalışkanlığıyla da birçok takımın transfer listesine girmişti.