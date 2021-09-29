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Son Dakika: Galatasaray'da Mbaye Diagne'den flaş Fatih Terim sözleri! 'Baba-oğul gibiyiz'

#Galatasaray#Mbaye Diagne#UEFA Avrupa Ligi
Son Dakika: Galatasarayda Mbaye Diagneden flaş Fatih Terim sözleri Baba-oğul gibiyiz

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2. maçında Marsilya ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da Mbaye Diagne, basın toplantısında konuştu.

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Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Marsilya'yla oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Diagne'nin açıklamaları;

Biz takımda 3 forvetiz. Hepimizin üzerine düşen görevler var. Bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Son kararı hocamız veriyor. Buraya kazanmaya geldik. Umarım kazanarak da ayrılacağız. Marsilya'nın büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Daha önce burada oynamış arkadaşlarımla da konuştum. Ancak biz buraya kazanmak için geldik.

Son Dakika Haberi... Galatasarayda Fatih Terimden pişmanlık açıklaması ve Cengiz Ünder vurgusu

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Sosyal medyada yaptığım paylaşımlar kulüple ya da hocayla ilgili bir durum değildi. Futbolcular da birer insan. Duygusal tarafları var. Bazen duygularıyla reaksiyon gösterebiliyor.

Hocamızla iyi bir ilişkimiz var. Antrenman öncesi ya da sonrasında sık sık şakalaşıyoruz. İkimiz de İtalyanca konuşabiliyoruz. Antrenmanların öncesi ya da sonrasında İtalyanca sohbet ediyoruz. Aramızda baba-oğul ilişkimiz var.

Biz daha önce de tribünlerde böyle destek gördük. Alışkın olduğumuz bir durum. Avrupa Ligi'nde de Türkiye'de de bu tarz destekleri gördük.

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#Galatasaray#Mbaye Diagne#UEFA Avrupa Ligi