Son Dakika: Galatasaray'da Mbaye Diagne'den flaş Fatih Terim sözleri! 'Baba-oğul gibiyiz'

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Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Marsilya'yla oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Diagne'nin açıklamaları;

Biz takımda 3 forvetiz. Hepimizin üzerine düşen görevler var. Bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Son kararı hocamız veriyor. Buraya kazanmaya geldik. Umarım kazanarak da ayrılacağız. Marsilya'nın büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Daha önce burada oynamış arkadaşlarımla da konuştum. Ancak biz buraya kazanmak için geldik.

Sosyal medyada yaptığım paylaşımlar kulüple ya da hocayla ilgili bir durum değildi. Futbolcular da birer insan. Duygusal tarafları var. Bazen duygularıyla reaksiyon gösterebiliyor.

Hocamızla iyi bir ilişkimiz var. Antrenman öncesi ya da sonrasında sık sık şakalaşıyoruz. İkimiz de İtalyanca konuşabiliyoruz. Antrenmanların öncesi ya da sonrasında İtalyanca sohbet ediyoruz. Aramızda baba-oğul ilişkimiz var.

Biz daha önce de tribünlerde böyle destek gördük. Alışkın olduğumuz bir durum. Avrupa Ligi'nde de Türkiye'de de bu tarz destekleri gördük.