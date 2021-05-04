Son dakika: Galatasaray'da Mbaye Diagne piyangosu! İngiltere'de kıymete bindi

Spor Arena Dış Haberler - Sarı kırmızılı taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan ve bonservis ücreti nedeniyle çok tartışılan Galatasaray'ın hırçın golcüsü Mbaye Diagne'nin, Ada'da talipleri giderek artıyor.

Devre arasında kiralık olarak Premier Lig'de kalma mücadelesi veren West Bromwich Albion'a kiralanan Senegalli golcü, golleriyle takımına katkıda bulunurken fizik gücü ve saha içindeki çalışkanlığıyla da birçok takımın transfer listesine girdi.

Kümede kalma şansı mucizelere kalan West Bromwich'te Mbaye Diagne'nin geleceği belirsizliğini korurken oyuncuya ülkeden 2 takım daha talip oldu.

Football Insider'ın haberine göre, West Bromwich Albion'ın küme düşmesi halinde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mbaye Diagne için Premier Lig'den Crystal Palace ve Brighton & Hove Albion'dan ilgi var.

Habere göre her iki kulüp de güçlü fiziğiyle öne çıkan Senegalliyi gelecek sezonun hücum hattı için kadrosunda düşünüyor.

Crystal Palace ve Brighton Premier Lig'de düşme tehlikesinden uzakta yer alırken Diagne'nin küme düşmesi durumunda West Bromwich Albion'a veda etmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.

5 GOLE KATKIDA BULUNDU

İngiltere Premier Lig'de West Bromwich Albion'la çıktığı 14 maçta 3 gol atan Senegalli, 2 de asist katkısında bulundu. Manchester United ve Chelsea ağlarını sarsan Diagne, son olarak Wolverhampton'a gol attı.

2023'E KADAR ASLAN

Sarı kırmızılılardan devre arasında ayrılmasına rağmen ligde attığı 9 golle hala takımın en golcü futbolcusu durumunda bulunan Diagne'nin, sözleşmesi 2023'te sona ererken kulübün oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtiliyor.

Özellikle sarı kırmızılı taraftarla yıldızı barışmayan Senegalli golcü için tekliflere açık olan Galatasaray, buradan gelecek parayı kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'in bonservislerinin alınmasında kullanabilir.

EN GOLCÜ...

Galatasaray formasıyla toplamda 39 maça çıkan 29 yaşındaki golcü, 22 gol atıp 2 de asistlik katkıda bulurken bu sezonun ilk devresinde attığı 9 golle hala sarı kırmızılılarda en çok gol atan futbolcu durumunda.

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