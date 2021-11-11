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Son Dakika: Galatasaray'da Mbaye Diagne gidiyor, İskandinav golcü geliyor...

#Galatasaray#Transfer#Diagne
Son Dakika: Galatasarayda Mbaye Diagne gidiyor, İskandinav golcü geliyor...

Golcülerin performansından memnun olmayan Fatih Terim, yeni bir santrfor istiyor. Diagne'nin satışına onay veren tecrübeli çalıştırıcının, İskandinav ülkelerinden forvet talep ettiği ve Elmander etkisi beklediği öğrenildi

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Milli arada transfer çalışmalarına ağırlık veren Galatasaray 'da, forvet için de çalışmalar var. Golcülerin performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, özellikle Mbaye Diagne'nin satılmasını ve yerine bir santrfor alınmasını istiyor.

Fanatik'in haberine göre; Fatih hocanın, yeni golcüyü İskandinav ülkelerinden talep ettiği ve yeni bir Johan Elmander etkisi beklediği öğrenildi. Daha önce Diagne'yi iki kez kiralık gönderen Sarı-Kırmızılılar'da, bu kez yolların bonservisle birlikte ayrılması planlanıyor. Konuyla ilgili olarak birkaç menacere yetki verildiği, hedefte özellikle Arap kulüplerinin olduğu bildirildi.

Listeyi bugün sunacak

Fatih hocanın, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Başkan Burak Elmas ile yapacağı transfer zirvesinde, gündemindeki golcülerin listesini sunması bekleniyor. Yönetim de Terim'in talebi doğrultusunda çalışmaları vakit kaybetmeden başlatacak. Galatasaray böylece, ön libero, sağ bek ve kanat oyuncusunun ardından bir de forvet takviyesi için düğmeye basmış olacak.

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#Galatasaray#Transfer#Diagne

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