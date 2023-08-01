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Son Dakika: Galatasaray'da Mauro Icardi ve sponsor gerçeği! Dursun Özbek ve Erden Timur...

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#Mauro İcardi#Galatasaray#Dursun Özbek
Son Dakika: Galatasarayda Mauro Icardi ve sponsor gerçeği Dursun Özbek ve Erden Timur...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 08:58

Önümüzdeki sezon yeniden şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray, yıldız transferlerini dev bir törenle duyurdu. Kadrosunu güçlendirmeye devam eden sarı kırmızılı takımda Mauro Icardi transferinin sponsorları belli oldu.

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Galatasaray'da iki aylık uzun bekleyişin ardından geçen sezonki şampiyonluğun mimarı Mauro Icardi ile yeniden anlaşma sağlandı ve transfer resmen açıklandı.

Tüm ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Mauro İcardi, Kemer Country'de havuzlu villaya taşındı. Arjantinli yıldızın yeni evi hem Kemerburgaz'daki yeni tesise hem de stada çok yakın.

SPONSOR DURSUN ÖZBEK

Sabah'ın haberine göre; Arjantinli futbolcunun transferindeki sponsorlardan birinin de Özbek olduğu ortaya çıktı.

1 MİLYON EURO'SU BAŞKANDAN

Aslantepe'de kendisine özel yapılan tezahüratlar nedeniyle bir süre konuşma fırsatı bile bulamayan Başkan, 3 yıllık sözleşmeye imza atan 30 yaşındaki golcünün, her sezon 1 milyon Euro'sunu cebinden karşılayacak.

SÖZLEŞMEDE 4 MİLYON EURO'LUK İMAJ HAKKI VAR

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KAP'a garanti ücreti 6 milyon Euro olarak açıklanan başarılı futbolcuya 4 milyon Euro da imaj hakları olarak bonuslar ödenecek.

Özbek'in yanı sıra Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve kulübün ana sponsorları Sixt Rent a Car ile RAMS Global kalan parayı tamamlayacak.

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#Mauro İcardi#Galatasaray#Dursun Özbek

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