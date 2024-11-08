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Son dakika: Galatasaray'da Mauro Icardi şoku! Sezonu kapattı...

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#GALATASARAY#Mauro Icardi#Sakatlık
Son dakika: Galatasarayda Mauro Icardi şoku Sezonu kapattı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 12:02

Galatasaray, yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin sakatlığına dair son durumu açıkladı. Ameliyat edilecek olan Arjantinli oyuncunun sezonu kapattığı öğrenildi.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı ağırlayan Galatasaray, rakibini 3-2 mağlup ederek puanını 10'a yükseltmişti.

Sarı - kırmızılılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Icardi, maçın son anlarında sakatlanarak oyundan alınmış ve yerini Michy Batshuayi'ye bırakmıştı.

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ÖN ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU

Galatasaray, Arjantinli yıldızın son durumunu açıkladı. Sarı - kırmızılı kulüp, Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini duyurdu.

Son dakika: Galatasarayda Mauro Icardi şoku Sezonu kapattı...

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir.

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Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır.

SEZONU KAPATTI

Öte yandan ameliyat edilecek olan Icardi'nin sezonu kapattığı öğrenildi. Arjantinli futbolcunun rehabilitasyon sürecinin ardından ameliyata alınması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

OSIMHEN'DEN PAYLAŞIM

Galatasaray'ın bir diğer golcüsü Victor Osimhen, Icardi'nin sakatlığı sonrasında bir geçmiş olsun paylaşımında bulundu. Osimhen Instagram hikayesinde, "Daha güçlü geri döneceksin" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Galatasarayda Mauro Icardi şoku Sezonu kapattı...

GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Galatasaray ise paylaşımında "Geçmiş olsun Mauro. Eskisinden daha güçlü döneceğine inancımız tam!' ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Galatasarayda Mauro Icardi şoku Sezonu kapattı...

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#GALATASARAY#Mauro Icardi#Sakatlık

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