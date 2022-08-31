Son Dakika: Galatasaray'da Mauro Icardi ısrarı sürüyor! Tercihini iletti...

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Forvet arayışlarına devam Galatasaray, Mauro Icardi transferinde ısrarını sürdürüyor.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Paris Saint Germain cephesiyle iyi ilişkileri olan sarı kırmızılı kulüp, Arjantinli futbolcunun transferini bitirmek için kararlı. Galatasaray, yıldız futbolcunun maaşının büyük bir bölümünü ödeyerek transferi noktalamak istiyor.

Öte yandan Mauro Icardi'nin, eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın Galatasaray ile gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu geçmesinin ardından sarı kırmızılı takımda oynamaya sıcak baktığını ilettiği belirtildi.

ICARDI İÇİN KRİTİK GÜN BUGÜN

Mauro Icardi için kritik tarih 31 Ağustos yani bugün. Eğer Avrupa’da transfer tahtasının kapanacağı bu tarihte İtalya ya da İngiltere’den PSG’nin onaylayacağı teklif almazsa Wanda Nara’nın da onayıyla Türkiye ihtimali güçlenecek.

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ALTERNATİFİ HAZIR

Icardi, bugün Sevilla ya da Avrupa’da başka bir kulübe Transfer olmaz ve PSG’de kalırsa Fransız ekibinin Arjantinli oyuncuyu 1 yıllığına sarı kırmızılılara kiralaması bekleniyor.

Icardi başka kulübe giderse Galatasaray, Spartak Moskova’da forma giyen Shamar Nicholson’u alacak.

SON TEKLİF 3 MİLYON EURO

Sarı kırmızlı ekip, Arjantinli futbolcunun aynı zamanda menajeri olan eşi Wanda Nara ile İstanbul'da iki kez görüşmüş ve bu görüşmelerin ardından ilk teklif revize edilmişti. Galatasaray yönetimi, ilk olarak bedelsiz kiralama ve 8.2 milyon Euro'luk maaşının 2.5 milyon Euro'sunu karşılama teklifinde bulunmuştu. Ancak son teklifte bedelsiz kiralama maddesi değişmezken maaş ödemesi 3 milyon Euro'ya yükseltilmişti.

WANDA NARA AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

Görüşmelerin ciddiye binmesinin ardından İstanbul'u gezen Wanda Nara, 2 gün boyunca kaldığı şehirde ünlü restonları, SPA’ları ve boğazı gezdikten sonra kente hayran kalmıştı. Güzel ismin İstanbul'a olan hayranlığının transferde büyük rol oynayacağı belirtilmişti.

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Galatasaray'ın eşine olan ilgisi hakkında konuşan Wanda Nara, "Mauro'ya tavsiyede bulunabilirim veya fikir verebilirim ama PSG'den ayrılıp ayrılmayacağına kendisi karar verecek." sözleriyle transfere açık kapı bırakmıştı.

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TRABZONSPOR ŞARTLARINI SORDU

Mauro Icardi'nin yeni durağına ilişkin son iddia Fransa'dan geldi. Fransızların dünyaca ünlü Spor gazetesi L'Équipe, Galatasaray'ın yakın temasta olduğu Arjantinli golcü için Trabzonspor'un da nabız yokladığını yazdı.

Habere göre; bordo mavili ekip, 29 yaşındaki futbolcunun durumunu sormak için PSG ile temas kurdu. Mauro Icardi transferi için başkent temsilcisinin şartlarını soran Trabzonspor, deneyimli oyuncudan kötü habe aldı. Arjantinli futbolcunun, Trabzonspor'a sıcak bakmadığı belirtildi.