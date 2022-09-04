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Son dakika: Galatasaray'da Mauro Icardi için geri sayım! Wanda Nara ile birlikte İstanbul'a geleceği tarih...

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#Mauro Icardi#Galatasaray#Wanda Nara
Son dakika: Galatasarayda Mauro Icardi için geri sayım Wanda Nara ile birlikte İstanbula geleceği tarih...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 13:05

Galatasaray, transfer döneminin bitimine günler kala Mauro Icardi bombasını patlatıyor! Arjantinli futbolcuyla ve kulübü PSG ile her konuda anlaşma sağlandı. Yıldız golcü artık İstanbul'a gelmek için geri sayıma geçti.

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Galatasaray transfer döneminin en büyük bombalarından birini patlatmaya hazırlanıyor.

Spor Arena olarak geçtiğimiz günlerde Sarı-kırmızılı kulübün Icardi ile her konuda anlaşma sağladığını ve maaş için PSG'ye son teklifi yaptığını duyurmuştuk. Galatasaray, Paris Saint-Germain ile Arjantinli golcünün maaşı konusunda da anlaşmaya vardı.

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KİRALIK GELİYOR! MAAŞI...

PSG'den yıllık 8.2 milyon euro kazana Icardi için Galatasaray'ın son teklifi 3 milyon euro olmuştu. UEFA'dan Finansal Fair Play cezası alan PSG, bütçesini düzeltmek adına Sarı-kırmızılı kulübün teklifini kabul etti. Icardi'nin maaçının 3 milyon euroluk kısmını Galatasaray, 5 milyon eurodan fazla olan kalan kısmı ise PSG ödeyecek.

PSG'ye kiralama bedeli ödemeyecek olan Galatasaray'ın Icardi'nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara'ya bir miktar ödeme yapacağı belirtiliyor.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNA YAZILMADI

29 yaşındaki Icardi, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya verdiği listeye alınmadı. Arjantinli futbolcu bu sezon takımıyla bir maçta süre almadı.

FENERBAHÇE İDDİASI VARDI

Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe 1 Eylül'deki haberinde PSG ile Galatasaray'ın Icardi için görüşmelere devam ettiğini ancak Fenerbahçe'nin de devreye girdiğini iddia etmişti. Bu konuda başka bir gelişme olmadı ve Fenerbahçe Chelsea'den Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Avrupa'nın 5 büyük liginde de transfer dönemi sona erdiği için Icardi konusunda Galatasaray'ın önü açıldı.

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MAURO VE WANDA İSTANBUL'A HAYRAN KALDI! VİLASI BİLE HAZIR

Geçen ay iki gün İstanbul'da kalan Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara şehre hayran kaldı. Yıldız futbolcu ve menajerliğini de yapan eşi, son görüşmelerde Galatasaray'a gelmeyi kabul ettiklerini yönetime bildirmişti. Çiftten güç alan Galatasaray yönetiminin eli PSG ile görüşmelerde güçlendi ve Fransız ekibi 3 milyon euroluk teklifi kabul etti.

WANDA NARA TRANSFER ATEŞİNİ YAKMIŞTI

Icardi'nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan kendisine atılan 'Come to Galatasaray' yorumlarını beğenerek Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmıştı.

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WANDA NARA'NIN YENİ MAĞAZASI İÇİN MIAMI'DELER

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın kozmetik mağazasının açılışı için ailesiyle birlikte Miami'de. Kısa bir de tatil yapan Icardiler dün yapılan lansmanda boy gösterdi.

Son dakika: Galatasarayda Mauro Icardi için geri sayım Wanda Nara ile birlikte İstanbula geleceği tarih...

ÖNCE PARİS, ARDINDAN İSTANBUL

Galatasaray'ın da bilgisi dahilinde Miami'ye giden Icardi Pazartesi günü Paris'e dönecek. Arjantinli futbolcunun en geç Çarşamba günü de ailesiyle birlikte İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

DURSUN ÖZBEK'TEN ICARDI SORUSUNA YANIT

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün İstanbul Ticaret Odası'nda katıldığı etkinliğin çıkışında gazetecilerin Mauro Icardi ve diğer transferle ilgili sorularına şu sözlerle yanıt vermişti:

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Galatasaray Başkanı olarak kulübün menfaatlerini korumam gerekiyor. Icardi sorusuna şu an vereceğim cevabın Galatasaray'ın menfaatine olmadığı kesin. Bunu sorarken siz de biliyorsunuz ama yine de sormaya devam ediyorsunuz. Beklenmesi gerektiğini, transfer çalışmalarına devam ettiğimizi söyleyebilirim. Yeni isimleri kadromuza katmak için çalışıyoruz.

 Mauro Icardi'nin PSG formasıyla en iyi anları

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#Mauro Icardi#Galatasaray#Wanda Nara

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