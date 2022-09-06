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Son Dakika: Galatasaray'da Mauro Icardi için geri sayım! Görkemli tören hazırlığı...

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#Transfer#Galatasaray#Icardi
Son Dakika: Galatasarayda Mauro Icardi için geri sayım Görkemli tören hazırlığı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 08:44

Galatasaray, dünyaca ünlü forvet Mauro İcardi'nin transferini tamamlamak için geri sayıma geçti. Şu an Miami'de olan Arjantinli golcü, en geç yarına kadar İstanbul'a ayak basacak ve ardından da resmen Aslan olacak. Galatasaraylı taraftarlar da kesin geliş tarihinin netleşmesiyle birlikte dünyaca ünlü yıldıza görkemli bir karşılama töreni düzenlemek için şimdiden hazırlıklara başlamış durumda.

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Galatasaray, dünyaca ünlü forvet Mauro İcardi'nin transferini tamamlamak için geri sayıma geçti. Şu an Miami'de olan Arjantinli golcü, en geç yarına kadar İstanbul'a ayak basacak ve ardından da resmen Aslan olacak.

Fanatik'in haberine göre; Fransız devi PSG'nin bu sezonki kadrosunda düşünülmeyen ve teknik direktör Christophe Galtier'in Şampiyonlar Ligi kadrosuna da dahil etmediği Mauro İcardi'nin, Galatasaray forması giymesi için artık geri sayıma geçildi. PSG ile Arjantinli forvetin transferi konusunda anlaşan Sarı Kırmızılılar, sağlık kontrollerinin ardından tecrübeli oyuncunun transferini resmen açıklamaya hazırlanıyor.

Hazırlıklar şimdiden başladı

Alınan bilgiye göre şu an ailesiyle birlikte Miami'de tatil yapan 29 yaşındaki forvetin en geç yarına kadar İstanbul'a ayak basacağı bilgisine ulaşıldı. Galatasaraylı taraftarlar da kesin geliş tarihinin netleşmesiyle birlikte dünyaca ünlü yıldıza görkemli bir karşılama töreni düzenlemek için şimdiden hazırlıklara başlamış durumda.

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#Transfer#Galatasaray#Icardi

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