Son Dakika | Galatasaray'da Martin Linnes sevinci!
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in yedinci haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sakatlığını atlatan Martin Linnes, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Younes Belhanda’nın ise tedavisine devam edildi.
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in yedinci haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde sınırlı alanda pas çalışmaları üzerinde duruldu.
Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Martin Linnes, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Younes Belhanda’nın tedavisine devam edildi.
Galatasaray Futbol Takımı, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra karşılaşma öncesi kampa girecek.
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