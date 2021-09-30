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Son Dakika: Galatasaray'da Marsilya öncesi son durum! "Yatsın kalksın Marcao'ya dua etsin, Fenerbahçeliler Kadıköy'ü mü yaksın?"

#Galatasaray#Ali Naci Küçük#UEFA Avrupa Ligi

Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, sarı kırmızılı ekibin Marsilya ile oynayacağı mücadele öncesinde Florya'da yaşanan son gelişmeleri aktardı. Küçük, Fernando Muslera'nın form düşüklüğünün sebebine, Luyindama'nın hatalarına, Galatasaray'ın lider oyuncu eksikliğine, 6 numara arayışına ve daha fazlası değindi.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Marsilya deplasmanına konuk olurken, Ali Naci Küçük ve Uğur Yapıcı, sarı-kırmızıların Fransız ekibiyle oynayacağı karşılaşmayı ve genel performansı değerlendirdi.

Muslera'nın form düşüklüğü sebebi, Luyindama'nın hataları, Galatasaray'ın lider oyuncu eksikliği, 6 numara arayışı ve daha fazlası videonun tamamında...

VİDEOYU DİLERSENİZ SPOR ARENA YOUTUBE SAYFASINDA İZLEYEBİLİRSİNİZ

Yorumlarınızı bekliyoruz, keyifli seyirler...

00:00 Açılış
00:14 Marsilya - Galatasaray
01:37 Lazio - Göztepe Maçları
03:06 Galatasaray'da Lider Eksikliği Var
03:35 Eski Muslera'dan Eser Yok
04:30 Fatih Terim'in başarısız olma hakkı yok mu?
05:40 Fenerbahçeliler Kadıköy'ü mü Yaksın?
06:23 Galatasaray 4. şampiyonluk favorisi
08:10 6 Numara Boşluğu Ocak Ayında Doldurulacak
09:26 Luyindama, Marcao'ya Dua Etsin
12:20 Marcao Galatasaray'da Vazgeçilmez

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#Galatasaray#Ali Naci Küçük#UEFA Avrupa Ligi