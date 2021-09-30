Son Dakika: Galatasaray'da Marsilya öncesi son durum! "Yatsın kalksın Marcao'ya dua etsin, Fenerbahçeliler Kadıköy'ü mü yaksın?"

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Marsilya deplasmanına konuk olurken, Ali Naci Küçük ve Uğur Yapıcı, sarı-kırmızıların Fransız ekibiyle oynayacağı karşılaşmayı ve genel performansı değerlendirdi.
Muslera'nın form düşüklüğü sebebi, Luyindama'nın hataları, Galatasaray'ın lider oyuncu eksikliği, 6 numara arayışı ve daha fazlası videonun tamamında...
VİDEOYU DİLERSENİZ SPOR ARENA YOUTUBE SAYFASINDA İZLEYEBİLİRSİNİZ
Yorumlarınızı bekliyoruz, keyifli seyirler...
00:00 Açılış
00:14 Marsilya - Galatasaray
01:37 Lazio - Göztepe Maçları
03:06 Galatasaray'da Lider Eksikliği Var
03:35 Eski Muslera'dan Eser Yok
04:30 Fatih Terim'in başarısız olma hakkı yok mu?
05:40 Fenerbahçeliler Kadıköy'ü mü Yaksın?
06:23 Galatasaray 4. şampiyonluk favorisi
08:10 6 Numara Boşluğu Ocak Ayında Doldurulacak
09:26 Luyindama, Marcao'ya Dua Etsin
12:20 Marcao Galatasaray'da Vazgeçilmez