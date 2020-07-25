Son Dakika | Galatasaray'da Mario Lemina'dan veda ve geri dönüş sinyali!

Galatasaray'ın Southampton'dan sezon başında kiraladığı Mario Lemina, sosyal medya hesabından veda açıklaması yaptı.

Yıldız futbolcunun paylaşımında "Ne yıl ama! Kulübe geldiğimden bu yana bana büyük bir sevgi gösterdiniz. Burada adım adım ilerledim ve kişisel olarak çok büyüdüğümü hissediyorum. İyi zamanlarda ve kötü zamanlarda, Galatasaray formasını bir kez bile giydiğim için onurlu ve gururluyum

BU HİKAYE DAHA BİTMEDİ

Herkese teşekkürler. Takım arkadaşlarıma, hocama ve tüm teknik ekibe teşekkürler. Sizi kalbimin en derininden gelen sevgiyle seviyorum. Yakında görüşürüz, bu hikaye daha bitmedi" ifadeleri yer aldı.

Gabonlu futbolcu, Galatasaray formasıyla 28 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.