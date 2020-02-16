Haber Giriş: 16.02.2020 - 20:53,
Son Dakika | Galatasaray'da Mario Lemina şoku! Sakatlık...
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, sakatlığı sebebiyle mücadelenin 88. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Lemina'nın Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynayamayacağı kontrollerin ardından belli olacak.
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile karşılaştığı maçta Mario Lemina sakatlandı.
Orta saha oyuncusu 88. dakikada yerini Ahmet Çalık'a bıraktı.
Detaylar birazdan...
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