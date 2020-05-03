Son Dakika | Galatasaray'da Mariano'nun boşluğunu Omar dolduracak!

Sezon sonunda Mariano ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Brezilyalı’nın alternatifini Yunanistan’da buldu: Omar Elabdellaoui...

Kadrosunu yerli ve bonservisi elinde olan yabancı futbolcularla güçlendirip mali disiplini elden bırakmak istemeyen Galatasaray, 3 yıldır Olympiakos’ta forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Fas asıllı Norveçli sağ beki gündeme aldı.

Sarı kırmızılıların, Olympiakos’ta 95 maça çıkan 28 yaşındaki Omar’ı, hem sözleşmesinin sona ermesi hem de düzenli oynaması nedeniyle tercih ettiği belirtildi.