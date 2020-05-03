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Futbol
Haber Giriş: 03.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Mariano'nun boşluğunu Omar dolduracak!

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Son Dakika | Galatasaray'da Mariano'nun boşluğunu Omar dolduracak!
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Galatasaray sezon sonu yolcu olan Mariano'nun alternatifini buldu.

Sezon sonunda Mariano ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Brezilyalı’nın alternatifini Yunanistan’da buldu: Omar Elabdellaoui...

Kadrosunu yerli ve bonservisi elinde olan yabancı futbolcularla güçlendirip mali disiplini elden bırakmak istemeyen Galatasaray, 3 yıldır Olympiakos’ta forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Fas asıllı Norveçli sağ beki gündeme aldı.

Sarı kırmızılıların, Olympiakos’ta 95 maça çıkan 28 yaşındaki Omar’ı, hem sözleşmesinin sona ermesi hem de düzenli oynaması nedeniyle tercih ettiği belirtildi.

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