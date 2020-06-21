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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Mariano'dan sert hakem eleştirisi: 'Böyle kararlar görmedim'
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Haber Giriş: 21.06.2020 - 23:48,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Mariano'dan sert hakem eleştirisi: 'Böyle kararlar görmedim'

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Son Dakika | Galatasaray'da Mariano'dan sert hakem eleştirisi: 'Böyle kararlar görmedim'
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Galatasaray'ın sağ beki Mariano, Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Mariano, maç sonunda hakem kararlarını eleştirdi.

'ŞAŞIRIYORUZ ARTIK'

Mariano, "Hayatım boyunca böyle düdükler, böyle kararlar görmedim. Şaşırıyoruz artık. Okan'ın pozisyonu özellikle. Şansımız zorlaştı ama mücadelemize devam edeceğiz. Ancak bu hakemlerle zor" şeklinde konuştu.

'HAYATIMDA GÖRMEDİM'

Brezilyalı yıldız sözlerini, "Mücadele ediyorsunuz, iyi de oynuyorsunuz. Geçen hafta da, bu hafta da çok açık, hakemin verdiği kararlar var. Oyunu, momentumu kaybediyorsunuz kararlarla. Hayatımda görmediğim fauller, çalınan düdükler. Maç bu hale geliyor. Çok enteresan." ifadeleriyle tamamladı.

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