Son dakika: Galatasaray'da Marcao'ya bir Avrupa devi daha talip!

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Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Marcao'nun peşini Avrupa'nın önemli kulüpleri bırakmıyor. Napoli, Roma, Atalanta ve Villarreal'in ardından La Liga'nın bir diğer önemli kulübü Sevilla da Marcao'yu gündemine aldı.

Transfer haberlerinin fenomen gazetecisi Fabrizio Romano'nun haberine göre Sevilla, 31 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa'ya transfer olan Diego Carlos'un yerini Marcao ile doldurmayı planlıyor.

Diego Carlos'un yanı sıra Jules Kounde'nin de büyük bir takıma transfer olması beklenen Sevilla'nın iki stoper almayı düşündüğü ve adayların başında Marcao'nun geldiği belirtildi.

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SICAK PARA İÇİN GİDEBİLİR

Bilindiği gibi Galatasaray'da göreve gelecek yeni yönetime sıcak para lazım... Bu yüzden de Marcao'nun satışına onay verileceği tahmin ediliyor. Brezilyalı yıldız Galatasaray'a geldikten kısa süre sonra ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettirmişti.

Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan 25 yaşındaki başarılı stoperin Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Marcao geride kalan sezonda 38 maçta 1 gol kaydetti. Sambacı yıldız, 2019 yılında Chaves'ten 4 milyon Euro'ya transfer edildi. Marcao 2019 yılında 2 milyon Euro olan değerini 14 milyon Euro'ya çıkarmayı başardı.

"LUIS CAMPOS PSG İLE ANLAŞMAYA VARDI"

Geçtiğimiz sezonda Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın daveti ile İstanbul'a gelen ve danışmanlık görevi konusunda ismi geçen ancak, Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşme imzalamayan Fransız futbol adamı Luis Campos, Avrupa devi Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

Le Parisien'de yer alan habere göre Luis Campos, PSG ile sportif danışmanlık görevi için anlaşmaya vardı.

57 yaşındaki Luis Campos'un PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin spor danışmanlığını yapacağı ve 3 yıllık sözleşmeye imza attığı iddia edildi.

Anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmen duyurulması beklenirken, Campos'un PSG'de görev yapan Leonardo'nun yerini alacağı belirtiliyor.

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PSG'nin büyük projesine önderlik edecek olan Campos'u yakın zamanda önemli kararlar bekliyor. Fransız futbol adamının, PSG ile yollarını ayırması gündemde olan Pochettino yerine yeni bir teknik direktör arayışına gireceği belirtilenler arasında yer alıyor.

Kariyerinde Real Madrid, Lille ve Monaco gibi Avrupa takımlarında görev yapan Luis Campos, daha önce de PSG'nin gündemine gelmişti.