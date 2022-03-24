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Son Dakika: Galatasaray'da Marcao'dan tatilde transfer görüşmesi! Roma ve Napoli istiyordu, Sensibile...

#Marcao#Galatasaray#Transfer
Son Dakika: Galatasarayda Marcaodan tatilde transfer görüşmesi Roma ve Napoli istiyordu, Sensibile...

Galatasaray'ın bu sezon ayakta kalan isimlerinden olan Marcao, Avrupa ekiplerinin ilgisini çekmeye devam ederken flaş bir hamlede bulundu. 4 günlüğüne ailesiyle birlikte tatile giden Marcao, burada transfer temaslarında bulundu.

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Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Milli maçlar nedeniyle takıma verilen 4 günlük izni fırsat bilerek soluğu İtalya'da aldı. Ailesiyle birlikte tatil yapan 25 yaşındaki futbolcunun, burada aynı zamanda çeşitli transfer temaslarında bulunduğu ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre; özellikle Napoli ve Roma'nın yakın ilgi gösterdiği Marcao'nun, temsilcisiyle birlikte her iki kulübün yetkilileriyle de bir araya geldiği öğrenildi. Avrupa Ligi'nde çok iyi bir sezon geçiren ve forma giydiği 8 maçın 7'sinde haftanın 11'ine seçilmeyi başaran Marcao'ya, sezon sonuna doğru çok ciddi tekliflerin gelmesi bekleniyor.

SENSIBILE DEVREYE GİRİYOR

Bu arada Marcao'nun yaptığı görüşmelerden kulübün de haberdar olduğu, ancak temaslar henüz resmiyet aşamasına gelmediği için herhangi bir aksiyon alınmadığı belirtiliyor. Eğer Sarı-Kırmızılı oyuncu herhangi bir ön protokol yaparsa, artık kulüp resmi teklifin bedeline göre bir cevap vermek durumunda kalacak.

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Galatasaray Yönetimi'nin beklentisi kapının en az 15 milyon Euro civarında açılması. Galatasaray'ın İtalyan Sportif Direktörü Sensibile de ülkesindeki ilişkileri kullanarak bu rakamı daha da artırmaya çalışacak.

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#Marcao#Galatasaray#Transfer

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