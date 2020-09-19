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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Marcao ve Luyindama kararı!
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Futbol
Haber Giriş: 19.09.2020 - 12:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Marcao ve Luyindama kararı!

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Galatasaray'da gösterdikleri performansla teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezleri olan Marcao ve Luyindama, yeni sözleşmeyi kapıyor. Aslan, sözleşmeleri 2022'de bitecek iki yıldıza zamlı imza attıracak.

Sarı-Kırmızılı yönetim, sözleşmeleri 2022 yılında sona erecek iki yıldız stoperin sözleşmelerini uzatmak ve maaşlarında iyileştirmeye gitmek için harekete geçti. Galatasaray önümüzdeki sezon yüksek gelir elde etmeyi düşündüğü iki oyuncusu ile masaya oturacak ve sözleşmelerini uzatmaya çalışacak. Ayrıca bu iki yıldızın maaşlarında iyileştirmeye gidilecek.

Galatasarayda Marcao adım adım Roma yolunda
Galatasaray'da Marcao adım adım Roma yolunda!

Galatasaray yönetimi, iki oyuncuya gelecek muhtemel teklifler karşısında elinin güçlü olmasını istiyor. İngiliz takımlarının gözdesi olan Luyindama ve İtalyan ekiplerinin takibindeki Marcao'nun teklife vereceği cevap merakla bekleniyor. (Takvim)

Son Dakika | Galatasarayda Marcao ve Luyindama kararı

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