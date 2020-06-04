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Haber Giriş: 04.06.2020 - 12:12,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Marcao tehlikesi! Sezonu kapatabilir...

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Son Dakika | Galatasaray'da Marcao tehlikesi! Sezonu kapatabilir...
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Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu. Brezilyalı stoper, Süper Lig'de oynanacak Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Başakşehir, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında forma giyemeyecek.

Spor Arena - Ali Naci Küçük | Galatasaray'da antrenman sırasında aldığı darbe sonrasında sakatlanan ve iç yan bağlarında ikinci derece esneme olduğu açıklanan Marcao için 1 ile 1.5 ay arasında bir tedavi süreci ön görülüyor.

Luyindama'nın da sakatlığı nedeniyle sözleşmesinin askıya alındığı Galatasaray'da Marcao da şampiyonluk sürecinde çok önemli maçları kaçıracak.

5 MAÇI KAÇIRACAK

Brezilyalı futbolcunun Rize deplasmanı ile birlikte Gaziantep, Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor ile oynanacak maçlarda forma giymesi beklenmiyor.

SEZONU KAPATMA TEHLİKESİ

Tedavisine hemen başlanmış olsa da Marcao'nun Temmuz ayından önce sahalara dönmesi mümkün gözükmüyor.

Başarılı futbolcunun sakatlığın seyrine göre sezonu kapatma ihtimali de bulunuyor.

Son Dakika | Galatasarayda Marcao tehlikesi Sezonu kapatabilir...

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