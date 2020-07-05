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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Marcao sevinci! Geri dönüşünü açıkladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.07.2020 - 00:01,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Marcao sevinci! Geri dönüşünü açıkladı

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Son Dakika | Galatasaray'da Marcao sevinci! Geri dönüşünü açıkladı
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Galatasaraylı futbolcu Marcao, Süper Lig'de yarınki Trabzonspor maçına hazır olduğunun mesajını verdi.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan sarı-kırmızılı futbolcu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahalara geri döndüğüm için çok mutluyum! Yarınki maçımıza tam olarak konsantre oldum ve hocam görev verirse takımımdaki yerimi almaya hazırım! Nazik sözleriniz ve desteğiniz için teşekkürler." ifadelerini kullandı

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