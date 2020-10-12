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Haber Giriş: 12.10.2020 - 08:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Marcao krizi! Tokat iddiası sonrasında...

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Galatasaray’da olay adam Marcao’nun gergin tavırlarının nedeni ortaya çıktı. 850 bin Euro'luk maaşına zam beklerken yapılan yüzde 15 indirimden rahatsız olan Brezilyalı stoperin kızgın olduğu ve bunun da Florya'ya yansıdığı ortaya çıktı

Cuma akşamı Galatasaray ile Ümit Milli Takım arasında oynanan hazırlık maçına Marcao damgasını vurdu.

Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddiası iki cepheden de yalanlandı ancak Brezilyalı stoperin sinirli hali Florya'da herkesin dikkatini çekti. Hazırlık maçında karşısında genç oyuncular olmasına rağmen ikili mücadelelerde rakiplerine oldukça sert giren Marcao, faul atışı tartışması yaşadığı Halil'in üzerine yürüyüp itince hocası Terim tarafından kenara alındı.

850 bin Euro'luk garanti ücretinden memnun olmayan Marcao'nun, sarıkırmızılı yönetimden zam beklediği dönemde uygulanan yüzde 15 indirimden çok rahatsız olduğu öğrenildi.

ROMA'YA TRANSFER OLMAYI İSTİYORDU

Eylül ayı maaşı hesabına 12 bin 750 bin Euro az yatırılan Marcao, 11'e ilk yazılan isim ancak takımın maaş bütçesinde 14. sırada yer alıyor. Çok istediği Roma'ya transferi gerçekleşmeyen 24 yaşındaki Sambacı'yı Newcastle da takibe alsa da Galatasaray'da kalmıştı. Sezona oldukça formda başlayan Marcao'ya ocak ayında teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Son Dakika | Galatasarayda Marcao krizi Tokat iddiası sonrasında...

 

Son Dakika | Galatasarayda Marcao krizi Tokat iddiası sonrasında...

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