Son Dakika: Galatasaray'da Marcao için yeni karar! Geri döneceği ilk maç...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oldukça zor bir gruba düştü. Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray'da Marcao'ya af yolu göründü.

Sabah'ın haberine göre; Brezilyalı oyuncu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi listesinde yer aldı. Marcao'nun milli arada affedilmesi bekleniyor.

AVRUPA'DA FORMA MARCAO'NUN!

Giresun'da maç içinde takım arkadaşı Kerem'e saldıran ve 8 maç ceza alan Marcao'yu teknik heyet kadro dışı bırakmıştı.

Brezilyalı stoper ile İtalya'dan Napoli ve Rusya'dan Krasnodar ilgilenirken, 10 milyon Euro beklentisi olan yönetim, bu seviyeleri göremeyince, Marcao da takımda kaldı.

25 yaşındaki Sambacı'nın ismi dün UEFA'ya Avrupa Ligi için gönderilen 25 kişilik listeye eklendi. Marcao'nun milli arada affedilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Süper Lig'de 6 hafta daha cezalı olan Marcao, gözünü 16 Eylül'de Lazio ile oynanacak Avrupa Ligi maçına çevirdi.

Marcao'nun Lazio karşılaşmasında takıma dönmesi ve savunmada Nelsson ile birlikte görev yapması bekleniyor.

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