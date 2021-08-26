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Futbol
Haber Giriş: 26.08.2021 - 08:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da Marcao için yeni gelişme! Rus ekibiyle görüşmeler başladı...

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Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Galatasaray, Brezilyalı stoper Marcao'nun transferi için Krasnodar ile görüşmelere başladı.

Galatasaray , transferde hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Son olarak kadrosuna Morutan'ı katan Sarı-Kırmızılılar'da bir de ayrılık olması ihtimali doğdu.

Fanatik'in haberine göre; Giresunspor maçında Kerem'e saldırıda bulunan ve 8 maç ceza alan Marcao için Galatasaray'a iki teklif birden geldi.

Napoli ve Krasnodar istedi

Marcao için Galatasaray'ın kapısını ilk çalan kulüp Napoli oldu. İtalyan ekibi Sarı-Kırmızılılar'a 1.5 milyon euro kiralama teklifi ve 12.5 milyon euro satınalma opsiyonu önerdi. Ancak Galatasaray satınalma opsiyonunun zorunlu olmamasından dolayı bu teklif reddedildi.

Krasnodar'la görüşmeler başladı

Rus ekibi Krasnodar ise Galatasaray'a 8 milyon euro önerdi ve transfer için görüşmeler başlamış oldu.

2019 yılında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euroya transfer edilen Marcao, 107 maçta forma giyerken 1 gol attı 1 de asist yaptı.

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