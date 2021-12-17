Son Dakika: Galatasaray'da Marcao gelişmesi! Kontrollü şekilde takımla çalıştı...

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Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan sakatlıktan dönen Marcao Teixeira, kontrollü bir şekilde takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Sakatlıkları devam eden Sacha Boey tedavisinin ardından günü sağlık ekibi tarafından kendisi için hazırlanan program dahilinde geçirdi. Fernando Muslera ve Christian Luyindama’nın ise tedavisine devam edildi.

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, yarın saat 19.00’da Nef Stadı’nda karşı karşıya gelecek.