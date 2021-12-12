Son Dakika: Galatasaray'da Marcao belirsizliği

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Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 4 maçta 3 puan alamadı.

Yarın Sivas deplasmanında zorlu bir mücadeleye çıkacak olan sarı-kırmızılılarda Marcao belirsizliği yaşanıyor.

CICALDAU VE BOEY YOK, MARCAO ŞÜPHELİ

Korona virüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau ile sakatlığı bulunan Sasha Boey maçın kadrosunda olmayacak.

Lazio karşılaşmasında ısınma bölümünde sol kasık adale grubunda ağrı hissederek ısınmayı yarıda bırakan Brezilyalı futbolcu Marcao, soyunma odasında yapılan tedavi sonrası karşılaşmada 90 dakika görev almıştı.

Müsabakanın ardından tedavisine başlanan Marcao’nun, Sivasspor maçında forma giyip giymeyeceğinin kararı risk/analiz karşılaştırılmasına göre verilecek.