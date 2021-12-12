Son Dakika: Galatasaray'da Marcao belirsizliği

Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 4 maçta 3 puan alamadı.
Yarın Sivas deplasmanında zorlu bir mücadeleye çıkacak olan sarı-kırmızılılarda Marcao belirsizliği yaşanıyor.
CICALDAU VE BOEY YOK, MARCAO ŞÜPHELİ
Korona virüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau ile sakatlığı bulunan Sasha Boey maçın kadrosunda olmayacak.
Müsabakanın ardından tedavisine başlanan Marcao’nun, Sivasspor maçında forma giyip giymeyeceğinin kararı risk/analiz karşılaştırılmasına göre verilecek.