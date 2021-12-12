Son Dakika: Galatasaray'da Marcao belirsizliği

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omikron ile Deltanın ilk 7 günüOmikron ile Delta'nın ilk 7 günü#Koronavirüs
Beşiktaştan ters köşe karar Yabancı gelecek derken yerliye dönüş Sürpriz adaylar...Beşiktaş'tan ters köşe karar! 'Yabancı gelecek' derken yerliye dönüş! Sürpriz adaylar...#Beşiktaş
66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!#Emmett Till
Akılalmaz sahtecilik... Bir günde on doz Kovid aşısı olduAkılalmaz sahtecilik... Bir günde on doz Kovid aşısı oldu!#Aşı Sahtekarlığı
Açılın Bakan Nebati’yi öveceğim birazcıkAçılın! Bakan Nebati’yi öveceğim birazcık#Nureddin Nebati
Omicronda ana semptomu belli oldu... Her 10 kişiden 9unda görüldüOmicron'da ana semptomu belli oldu... Her 10 kişiden 9'unda görüldü!#Omicron Varyantı
Bu akşam gökyüzüne bakın... 70 bin yıl sonra bir ilkBu akşam gökyüzüne bakın... 70 bin yıl sonra bir ilk!#NASA
Kimlik kartında yeni dönem Evden yapılabilecekKimlik kartında yeni dönem! Evden yapılabilecek#Kimlik Kartı
İstanbullulara güzel haber Bakan duyurdu... Merak edilen 7 hat 2023te hizmete giriyorİstanbullulara güzel haber! Bakan duyurdu... Merak edilen 7 hat 2023'te hizmete giriyor#Kanal İstanbul
Altın fiyatları için kritik hafta... Çarşamba açıklanacak Yön belirleyecekAltın fiyatları için kritik hafta... Çarşamba açıklanacak! Yön belirleyecek#Altın Fiyatları
Kafeste tarihi gece 7 yıl sonra bir ilk yaşandı, iki dövüş aynı taktikle bittiKafeste tarihi gece! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı, iki dövüş aynı taktikle bitti#UFC
İsrail sır gibi saklıyordu... Deşifre olduİsrail sır gibi saklıyordu... Deşifre oldu#İsrail
Arkadaşlarım yanımda bunları konuşamaz'Arkadaşlarım yanımda bunları konuşamaz'#Kerem Bürsin
Danilo ‘keşke 3 ay önce bitseydi’ diyordurDanilo ‘keşke 3 ay önce bitseydi’ diyordur#Danilo Zanna
Tercüman Nazlı Birgenden duygusal paylaşım Fanatik Beşiktaşlı olarak...Tercüman Nazlı Birgen'den duygusal paylaşım! 'Fanatik Beşiktaşlı olarak...'#Nazlı Birgen
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Galatasaray'da Marcao belirsizliği

#Galatasaray#Marcao#Süper Lig
Son Dakika: Galatasarayda Marcao belirsizliği

Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, yarın saat 18.00’de deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Lazio maçının ardından tedavisine başlanan Marcao'nun durumu belirsiz.

Haberin Devamı

Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 4 maçta 3 puan alamadı.

Yarın Sivas deplasmanında zorlu bir mücadeleye çıkacak olan sarı-kırmızılılarda Marcao belirsizliği yaşanıyor.

CICALDAU VE BOEY YOK, MARCAO ŞÜPHELİ

Korona virüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau ile sakatlığı bulunan Sasha Boey maçın kadrosunda olmayacak.



Lazio karşılaşmasında ısınma bölümünde sol kasık adale grubunda ağrı hissederek ısınmayı yarıda bırakan Brezilyalı futbolcu Marcao, soyunma odasında yapılan tedavi sonrası karşılaşmada 90 dakika görev almıştı.

Müsabakanın ardından tedavisine başlanan Marcao’nun, Sivasspor maçında forma giyip giymeyeceğinin kararı risk/analiz karşılaştırılmasına göre verilecek.

Gözden Kaçmasın

Galatasaraydan Marcao ve Kerem kararı Transfer...Galatasaray'dan Marcao ve Kerem kararı! Transfer...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Marcao#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat