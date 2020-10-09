Son Dakika | Galatasaray'da maaş krizi! İşte Mustafa Cengiz'in kastettiği iki isim...

Ali Naci Küçük - Spor Arena | Mustafa Cengiz konuyla ilgili; "Ekime kadar oyuncu maaşlarının tamamını ödedik. Bütün takım %15 indirimi kabul etti, 2 kişi kabul etmedi. Onların ne halt yediklerini anlatacağım. Bunlar yüzde 15'i kabul etmedi, hepsi kabul etti, bunlar etmedi." sözlerini kullanmıştı.

BELHANDA VE FEGHOULI

Mustafa Cengiz'in açıklamalarında hedef aldığı iki oyuncunun Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu ortaya çıktı.

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!