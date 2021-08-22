Son dakika: Galatasaray'da Luyindama’ya talih kuşu! Marcao...

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Giresunspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na saldırması üzerine kadro dışı bırakılan Marcao’nun bu hareketi Luyindama başta olmak stoper bölgesindeki isimler için fırsat oldu! Özellikle FC Kopenhag’dan Victor Nelsson’un transfer edilmesiyle gözden düşen ve 4-5 milyon Euro bonservis bedeli belirlenen Christian Luyindama için ‘ayrılık’ ihtimali ortadan kalktı. Daha 1 hafta önce menajeri ile görüşüp iyi bir teklif halinde Luyindama ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray’da bu olayla Demokratik Kongolu oyuncu yerini sağlamlaştırdı.

Alpaslan azimle çalışıyor

Nelsson’u da ilk 11’e monte etmeyi planlayan Galatasaray’da Marcao olayı da forma rekabetini kızıştırdı. Bir diğer stoper, Alpaslan Öztürk de Nelsson’un transfer edilişiyle ilk 11’deki yerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı. Yaz döneminde Göztepe’den alınan ve Giresunspor maçında gösterdiği performansla beğeni toplayan Alpaslan, idmanlardaki çalışmasıyla yerini kaybetmek istemediğini gösterdi. Bununla beraber Nelsson’un ilk 11’de olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Marcao gelene dek bu ismin yanında stoperdeki isim Luyindama veya Alpaslan Öztürk’ten biri olacak.

Ozornwafor Charleroi’ye kiralandı

Düne kadar 15 yabancı oyuncusu bulunduğu için Victor Nelsson’un lisansını çıkaramayan Galatasaray’da bu sorun aşıldı. Ozornwafor’un Belçika’nın Charleroi takımına kiralanması ile kontenjan sorunu ortadan kalktı. Nelsson’un lisansını hemen çıkaracak olan Galatasaray’da Terim’in görev vermesi halinde Danimarklı stoper Hatayspor maçında forma giyecek. Kadro dışı kalan ve bonservis bedeli 12 milyon Euro olarak belirlenen Marcao’ya teklif gelirse stoperdeki değişim devam edecek. Brezilyalı yıldızın kalması ihtimali göz önüne alınarak teknik heyet ve yönetim B planı hazırlıyor.

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