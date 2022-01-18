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Son Dakika: Galatasaray'da Luyindama'nın yeni adresi belli oldu! Kiralık gidiyor...

#Galatasaray#Luyindama#Antwerp
Son Dakika: Galatasarayda Luyindamanın yeni adresi belli oldu Kiralık gidiyor...

Galatasaray'ın Kongolu savunma oyuncusu Luyindama, Belçika ekibi Antwerp'e kiralık olarak gidiyor. Anlaşmanın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Galatasaray 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, bir süredir Luyindama için Belçika ekibi Antwerp ile görüşmeler gerçekleştiriyordu. Galatasaray'ın Kongolu oyuncusu için gerçekleştirdiği görüşmelerde sona gelindi.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'ın Kongolu savunma oyuncusu Luyindama, Belçika yolcusu. Tecrübeli stoper, Antwerp takımına kiralık olarak verilecek. Luyindama'nın maaşının bir bölümü ise yine Galatasaray tarafından karşılanacak.

Bu arada sakatlığını atlatan Luyindama, dünkü idmanda takımla birlikte çalışmalara geri döndü.

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#Galatasaray#Luyindama#Antwerp

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