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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Luyindama şoku! Milli takımda sakatlandı
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Futbol
Haber Giriş: 14.11.2020 - 13:36 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Luyindama şoku! Milli takımda sakatlandı

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Son Dakika | Galatasaray'da Luyindama şoku! Milli takımda sakatlandı
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Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama'nın milli takımda sakatlandığı belirtildi.

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Christian Luyindama, milli takımda sakatlandı.

Kongo basınında yer alan habere göre; Luyindama, Kongo'nun Afrika Uluslar Kupası'nda oynayacağı 2 Angola maçını da kaçıracak.

13 Kasım Cuma günü yapılan antrenmanda yaşandığı ve yıldız ismin idmana devam edemediği, tedavisine başlandığı ifade edildi.

Haberde; Luyindama'nın sakatlığının ne kadar süreceğine dair bir bilgi verilmedi.

Galatasaraylı bir diğer oyuncu Omar Elabdellaoui'nin de Norveç Milli Takımı kampında koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

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