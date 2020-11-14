Son Dakika | Galatasaray'da Luyindama şoku! Milli takımda sakatlandı
Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama'nın milli takımda sakatlandığı belirtildi.
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Christian Luyindama, milli takımda sakatlandı.
Kongo basınında yer alan habere göre; Luyindama, Kongo'nun Afrika Uluslar Kupası'nda oynayacağı 2 Angola maçını da kaçıracak.
13 Kasım Cuma günü yapılan antrenmanda yaşandığı ve yıldız ismin idmana devam edemediği, tedavisine başlandığı ifade edildi.
Haberde; Luyindama'nın sakatlığının ne kadar süreceğine dair bir bilgi verilmedi.
Galatasaraylı bir diğer oyuncu Omar Elabdellaoui'nin de Norveç Milli Takımı kampında koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
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