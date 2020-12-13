Son Dakika | Galatasaray'da Luyindama için transfer iddiası!

Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Galatasaray, bir yandan da satılacak futbolcuları belirliyor. Afrika basınından ise flaş bir Luyindama iddiası geldi.

Africa Top Sports'un haberine göre Christian Luyindama, devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılabilir.

EN AZ 15 MİLYON EURO

Galatasaray'ın 15 milyon euro bonservis ücreti talep ettiği Luyindama için Everton'ın ilgilendiği belirtildi.

Fatih Terim'in de Luyindama'nın hareketlerinden hoşnutsuz olduğu, özellikle Kongolu stoperin antrenmana geç gelmesinin Terim'i sinirlendiği kaydedildi.

250 TL'ye varan "Hoş Geldin Bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...