Son dakika: Galatasaray'da Lucas Torreira transferi tamam, Alexis Sanches ile görüşmeler sürüyor

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Yıllardır ön libero sıkıntısı çeken Galatasaray, bu boşluğu dünyaca ünlü bir isimle doldurdu; Lucas Torreira. Ancak kulübü Arsenal’i de Uruguaylı futbolcuyu da ikna etmek hiç kolay olmadı. Sarı kırmızılılar önce Londra ekibi ile çetin bir mücadeleye girişti. 2018’de Torreira için Sampdoira’ya 28.5 milyon Euro ödeyen Arsenal son 2 sezonda kiralık göndermesine rağmen oyuncuyu düşük bir rakamla göndermeye niyetinin olmadığını bonservis için pazarlığı 15 milyon Euro’dan açarak net olarak gösterdi.

5 TAKIM DAHA TRANSFER ETMEK İSTİYORDU

Torreira’yı geçen sezon kiralık oynadığı Fiorentina’nın yanı sıra eski kulübü Sampdoria ve Marsilya ile birlikte 2 Premier lig kulübünün istemesi de pazarlıklarda Galatasaray’ı bir hayli zorladı. Ancak yoğun mesailer sonrasında Arsenal 5.5 milyon Euro artı bonuslarla toplam 6 milyon Euro’yu bulan bir paket ile ikna edildi. Sonrasında ise öncelikli tercihi İtalya olan 26 yaşındaki futbolcuyu ikna süreci başladı. Ve deyim yerindeyse Aslan 4 koldan Lucas Torreira’yı ablukaya aldı.

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SARI KIRMIZILILAR İLMEK İLMEK İŞLEDİ

Torreira’yı Aslan yapabilmek için daha önce oynadığı kulüplerdeki arkadaşları, hocaları, Uruguay’daki dostları ve Uruguay Milli Takımı’ndan arkadaşı Muslera devreye sokuldu. İtalya’ya düşünen Torreira bu baskı sonucu her geçen gün G.Saray’a yaklaştı. Kulüp bu esnada takımı ve İstanbul’u tanıtan özel videolar bile hazırlayıp yolladı. İstanbul’da yaşayacağı ev için başta Nef Bebeköy’deki köşkler olmak üzere çeşitli seçeneklerin videolu sunumları kararını kolaylaştırmak için yollandı.

TAKIMIN DA LİGİN DE EN DEĞERLİSİ

Bu pres sonunda işe yaradı... Galatasaray ile 3+1 yıllığına anlaşan Uruguaylı futbolcunun bu gece İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Yıllık 3.5 milyon Euro alacak olan Torreira sarı kırmızılı takımın en yüksek gelir elde eden futbolcusu oldu. 26 yaşındaki futbolcu ayrıca 20 milyon Euro’luk piyasa değeriyle Süper Lig’in en değerli oyuncusu da olacak. Öte yandan Van Aanholt geçen sezon giydiği 6 numaralı formayı bu yıl Uruguaylı ön liberoya devredecek. Hollandalı ise 3 numaralı formayı tercih etti.

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GALATASARAY ALEXiS SANCHEZ iLE TEMASTA

Torreira transferi ile istediği ön liberoya kavuşan Galatasaray hücum hattını da 2 dünya yıldızı ile takviye etmeye hazırlanıyor. Mertens ile anlaşan sarı kırmızılılar Kolombiyalı yıldız Alexis Sanchez ile de görüşmeleri sürdürüyor.