Son Dakika: Galatasaray'da Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Muslera..."

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira'nın sarı kırmızılı ekibe dahil olduktan sonra verdiği ilk röportaj kulüp televizyonunda ekranlara geldi.

GS TV'ye konuşan başarılı futbolcu, Galatasaray'a transfer sürecinden Mertens ile arasındaki ilişkiye, taraftarın takıma olan tutkusundan Konyaspor mücadelesinin önemine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

LUCAS TORREIRA'NIN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Kasımpaşa maçında sonuçtan ziyade takım ruhunu göstermemiz çok önemliydi. Kale, defans, orta saha, hücum hattı, yedekler herkes bir takım ruhu gösterdi. Hocanın istediklerini yavaş yavaş yapmaya başladık. Saha içinde üçgenler yaratıyoruz. Konyaspor maçı çok önemli. Taraftarlarımızın desteğini kazanmamız lazım. Onların desteği ile çok daha iyi oynuyoruz. Milli aradan önceki son maçımız, kazanmamız durumunda liderliğe yükselebiliriz.

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TRANSFERDE MUSLERA ETKİSİ

Muslera, buraya gelmemde çok önemli bir faktördü. Onunla önceden de konuşuyorduk. Bana buradaki projeyi anlattı. Onun dışında başkanla, Erden Timur'la, hocamızla konuştuk ve hepsi bana destek oldu. Bu güzel projenin ve büyük kulübün bir parçası olmak istedim.

TARAFTARA ÖVGÜ

Taraftarlarımız gerçekten inanılmaz. Bizi karşıladıklarında tutkularını hissettim. Uruguay'da da taraftarlar böyledir. Bu tutku, benim de hissettiğim bir duygu. Bulunduğum ekibe kendimi adamayı seviyorum. O yüzden taraftarlarla kendimi çok yakın hissediyorum.

MERTENS İLE YAKINLIĞI

Sezon öncesi dönemde çok zamanım olmadı. Ben buraya geldiğimde sezon başlamıştı bile. Ancak buraya geldiğim zaman kendimi sürekli hocamızın isteklerine adadım, neler yapmam gerektiğini iyi anlamaya çalıştım. Mertens ile aynı uçakta geldiğimiz için birbirimizi tanıma fırsatımız oldu. Onunla iyi anlaşıyoruz. Sahaya indiğimiz zaman da takım için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Geçmişinde çok önemli başarıları olan bir oyuncu.