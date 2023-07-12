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Son Dakika: Galatasaray'da Lucas Torreira transfer ateşini yaktı! Leandro Paredes'in paylaşımına o yorum...

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#Transfer#Lucas Torreira#Paredes
Son Dakika: Galatasarayda Lucas Torreira transfer ateşini yaktı Leandro Paredesin paylaşımına o yorum...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 15:07

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, sarı-kırmızılı ekibin transfer listesindeki Leandro Paredes'in paylaşımına yorum yaptı.

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Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, sarı-kırmızılıların transfer listesindeki Leandro Paredes'in paylaşımına yaptığı yorum ile taraftarı heyecanlandırdı.

Arjantinli oyuncunun Instagram hesabından ailesi ile birlikte yaptığı paylaşıma, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, sarı ve kırmızı kalp emojileri içeren bir yanıt verdi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Leandro Paredes tekliflerini yaptıklarını ve oyuncunun düşünme aşamasında olduğunu açıklamıştı.

Son Dakika: Galatasarayda Lucas Torreira transfer ateşini yaktı Leandro Paredesin paylaşımına o yorum...

 

 

 

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#Transfer#Lucas Torreira#Paredes

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