Son dakika: Galatasaray'da Lucas Torreira heyecanı! Midtsjö transferinin açıklanmasında Torreira şifreleri...

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Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Galatasaray'da göreve gelen Dursun Özbek yönetimi, teknik direkötr Okan Buruk ile futbol takımını yeniden ayağa kaldırmak için yoğun çaba harcıyor.

Geçen sezonki başarısızlığın faturasını Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Cicaldau orta sahasına ve foırvet hattının etkisizliğine kesen Okan Buruk, buralara istediği tarzda oyuncuların alınmasını istiyordu.

OLIVEIRA, MIDTSJÖ VE SEFEROVIC GELDİ

Orta sahadaki kanayan yarayı durdurmaya kararlı olan Galatasaray'da ilk olarak Porto'dan Sergio Oliveira transfer edildi. 30 yaşındaki oyuncu için 3 milyon bonservis ödeyen Sarı-kırmızılı kulüp, Oliveira'ya ise yılda 2.7 milyon euro kazanacağı 4 yıllık sözleşme imzalattı.

Galatasaray, orta sahaya ikinci transferini Fredrik Midtsjö ile yaptı. Transferi bugün resmen açıklayan Galatasaray, AZ Alkmaar'a 3.5 milyon euro bonservis ödeneceğini, oyuncuyla ise yılda 975 bin euro kazanacağı 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

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Mbaye Diagne, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu ile yollarını ayıran Galatasaray, Benfica'dan Haris Seferovic'i transfer ederek santrfor bölgesinde de yenilenmeye gitti. Bonservisi Benfica'da olan Boşnak asıllı İsviçreli futbolcunun 1 yıllık kiralama bedeli olarak 1 milyon euro ödeyen Galatasaray, 30 yaşındaki Seferovic'in bonservisini sezon sonunda 2,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak alabilecek.

6 NUMARAYA DÜNYA YILDIZI: LUCAS TORREIRA

Galatasaray, transferde asıl bombayı 6 numara transferinde patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, bonservisi Arsenal'de olan, son iki sezonu Atletico Madrid ve Fiorentina'da kiralık geçiren Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için Premier Lig kıulübüyle görüşme halinde.

Transferin ünlü gazetecisi Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasara, Arsenal'e Torreira için resmi teklifini sundu ve oyuncuyla görüşmelere başladı. Arsenal, gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki yıldızı elinden çıkarmak istiyor.

Dış basında çıkan haberlerde Galatasaray'ın Arsenal'e Torreira için 4.5 bonservis ve 1.5 milyon euro bonus teklifinde bulunduğu, Londra ekibinin düşünmeye çekildiği ifade ediliyor.

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Galatasaray'ın Torreira'ya yaptığı teklif ise yıllık 3 milyon eurodan 3+1 yıllık sözleşme.

Geçen sezon Fiorentina formasıyla 35 maça çıkan Torreira, 5 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

YÖNETiM DOĞRULADI

Galatasaray yönetimi ise Torreira için temasları doğrularken maliyeti yüksek olan oyuncuyu ikna etmek için son pazarlıklar devam ediyor.

28 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

2018 yılında İtalya Serie A ekibi Sampdoria'dan Arsenal'e 28 milyon Euro'ya transfer olan Uruguaylı yıldız, geçen sezonu Fiorentina'da kiralık olarak tamamladı.

MUSLERA DA DEVREDE

Lucas Torreira transferinde Galatasaray'ın Uruugaylı kalecisi Fernando Muslera'nın da devreye girerek milli takımdan arkadaşı olan yıldız futbolcuyu gelmesi için ikna etmeye çalıştığı belirtilidi.

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MIDTSJÖ TRANSFERİNDE TORREIRA ŞİFRELERİ Mİ VAR?

Öte yandan Fredrik Midtsjö'yü bu sabah resmen açıklayan Galatasaray'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Torreira şifreleri kullandığı yönünde paylaşımlar yapıldı. Galatasaraylı taraftarların paylaşımlarında Galatasaray'ın her sabah yaptığı 'günaydın' paylaşımında Uruguaylı Muslera'yı kullanması, Midtsjö transferini 19:05 yerine saat 11:00'da (Torreira'nın Arsenal'deki numarası) açıklaması, Uruguaylı yıldızın transferine sinyal olarak algılandı ve büyük heyecan yarattı.

BERKAY ÖZCAN İÇİN TAKASLI BONSERVİS TEKLİFİ

10 numara bölgesi için Evander'i gündeminde tutmaya devam eden Galatasaray, Başakşehir ile Berkay Özcan için de görüşme halinde. Okan Buruk'un istediği eski öğrencisi için ilk olarak sözlü şekilde Taylan Antalyalı'yı takasta teklif eden Galatasaray, 6 milyo euro bonservis talep eden Başakşehir'den ret cevabı aldı.

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Sarı kırmızılılar şimdi 2 farklı formülü devreye sokacak. A planı Taylan artı bir miktar bonservis ile bu işi tamamlamak. B Planı ise 4.5 milyon Euro’ya alınan Berkan Kutlu ve Berkay’ın bir sonraki satışından yüzde 20 pay vermek.

BERKAY’IN DA GELMEYE SICAK BAKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Sezonun başlamasına artık birkaç gün kalırken iki kulüp arasında Berkay Özcan ile alakalı sıcak saatler yaşanması bekleniyor. Mesut Özil’in gelmesinin ardından 10 numaralı formasını dünya yıldızına bırakıp 2 numarayı tercih eden Berkay’ın da kulüplerin anlaşması halinde sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

GALATASARAY'DAN TRANSFER BOMBARDIMANI

Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, sarı-kırmızılıların transfer gündemini ve merak edilen bilgileri Spor Arena Youtube kanalında anlattı. Galatasaray'ın yeni 6 numara hamlesi, Midtsjö'nun rolü, Evander, Berkay Özcan, Cavani... Hepsi ve daha fazlasının cevabı videomuzunda tamamında.

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