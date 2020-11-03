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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Loic Remy pişmanlığı! Meğer 2 yıl önce...
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Futbol
Haber Giriş: 03.11.2020 - 09:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Loic Remy pişmanlığı! Meğer 2 yıl önce...

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Çaykur Rizespor formasıyla 7 haftada 6 gole ulaşan Loic Remy'nin Galatasaray'ın kapısından dönme hikayesi ortaya çıktı.

Fransız ekibi Lille'den sezon başında Çaykur Rizespor'a transfer olan Loic Remy 7 haftada attığı 6 golle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Tecrübeli yıldız bundan yaklaşık 2 yıl önce Galatasaray'ın kapısından dönmüştü.

Sarı-Kırmızılılar her konuda anlaştığı hatta uçak biletlerini bile hazırladığı Remy'den son anda vazgeçmişti.

Cimbom ardından 13 milyon Euro ödeyerek Mbaye Diagne'yi transfer etmişti.

Senegalli yıldız geride kalan 2 yılda Galatasaray ve Brugge formasıyla 5'i penaltıdan 16 gol atabildi. Remy ise 26 gole fileleri sarstı.

Diagne bu sezon ligde henüz gol sevinci yaşayamazken, Remy ağları 6 kez havalandırarak Rizespor'a hayat verdi. (Takvim)

Son Dakika | Galatasarayda Loic Remy pişmanlığı Meğer 2 yıl önce...

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