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Futbol
Haber Giriş: 21.08.2020 - 23:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Lemina transferi zora girdi! Yeni aday: Lerma

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Galatasaray'da imzaları atmak için geri sayıma geçilen ve bitti gözü ile bakılan Lemina için beklenmedik bir gelişme yaşandı ve transfer zora girdi. SArı-kırmızılı kulüp, yeni hedefini ise yine Premier Lig'den belirledi.

Ali Naci Küçük - Spor Arena | Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Lemina için kötü haber geldi. Gabonlu futbolcuyu 1 yıl daha kiralamak isteyen Sarı-kırmızılı kulübe Southampton'un cevabı 'Kiralama yok, 9 milyon Euro verip alabilirsiniz' oldu.

Galatasaray ise, yıllık ücretinde indirim yapmayı kabul eden ve transferin sonuçlanmasını İstanbul'da bekleyen Lemina için 9 milyon Euro veremeyeceğini Southampton'a iletti.

YENİ ADAY JEFFERSON LERMA

Lemina için Southamğton'un geri adım atmaması halinde Galatasaray, Bournemouth'un Kolombiyalı orta saha oyuncusu Jefferson Lerma'ya yönelecek. Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusunu 1 yıl kiralamak için harekete geçecek.

Son Dakika | Galatasarayda Lemina transferi zora girdi Yeni aday: Lerma

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