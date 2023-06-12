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Son dakika: Galatasaray'da Leandro Paredes'in transferi için iki formül

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#Transfer#Galatasaray#Leandro Paredes
Son dakika: Galatasarayda Leandro Paredesin transferi için iki formül
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 07:00

Sarı kırmızılılar PSG’de forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu için devreye girdi. Cimbom 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu öncelikle bonservisi ile almayı planlıyor. Ancak Fransızlar yüksek fiyat isterse satın alma opsiyonlu kiralama formülü devreye sokulacak. İcardi transferinde yakın ilişkiler kurulan PSG ile kısa süre içinde masaya oturulacak.

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Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ses getirecek bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan Galatasaray, ilk etapta PSG’de forma giyen Leandro Paredes’in transferinde karar kıldı. Teknik direktör Okan Buruk’un bu sezon şampiyonluğa önemli katkı sağlayan isimlerden Sergio Oliveira ve Dries Mertens’i bundan böyle ilk 11 yerine hamle oyuncusu olarak düşündüğü ve bu nedenle de Lucas Torreira’nın yanına Arjantinli oyuncuyu düşündüğü öğrenildi. İki kaliteli orta saha oyuncusu isteyen Buruk, sarı kırmızılı yönetimden öncelikle Leandro Paredes’in transferinin bitirilmesini talep etti.

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JUVENTUS’TA KİRALIK OLARAK OYNADI

Galatasaray yönetimi, sezon başında Mauro İcardi’nin kiralanması döneminde yakın ilişkiler kurduğu Fransız yöneticilere, geride bıraktığımız sezon Juventus’a kiralanan Paredes için 2 alternatif sundu. Galatasaray 29 yaşındaki oyuncuyu öncelikle uygun bir ücret talep edilmesi durumunda bonservisi ile almak istiyor. Ancak PSG, başarılı orta saha oyuncusu için yüksek bir ücret isterse bu kez satın alma opsiyonlu kiralama formülü devreye sokulacak. Bu formülde kulübü ile 1 yıllık anlaşması olan Paredes’in sözleşmesi bir sene daha uzatılacak ve böylece satın alma opsiyonlu olarak transferi bitirilmeye çalışılacak.

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ARJANTİN MİLLİ TAKIMI’NDA 52 MAÇA ÇIKTI

Kadrosunda önemli değişiklikler yapmak isteyen PSG’nin gelecek sezon düşünmediği Paredes için Galatasaray’a olumlu cevap vermesi bekleniyor. Leandro Paredes bu sezon kiralık olarak forma giydiği Juventus’ta 25’i Serie A maçı olmak üzere 35 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol kaydetti. Asıl mevkisi ön libero olan ancak merkez orta sahada da görev yapabilen Paredes, Arjantin Milli Takımı’nda da 52 kez oynadı, 4 gol attı. Başarılı orta saha oyuncusu Arjantin Milli Takımı’nın Katar’daki 2022 Dünya Kupası kadrosunda da yer alırken, 2’si ilk 11’de olmak üzere 6 karşılaşmada görev yaptı.

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#Transfer#Galatasaray#Leandro Paredes

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