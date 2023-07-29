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Son Dakika: Galatasaray'da Leandro Paredes kararı değişti!

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#Transfer#Galatasaray#Paredes
Son Dakika: Galatasarayda Leandro Paredes kararı değişti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 12:33

Galatasaray, transfer sürecini uzatan Leandro Paredes'in beklememeye karar verdi. Sarı kırmızılılar, Arjantinli futbolcunun yerine orta saha için diğer alternatiflere yönelecek.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, daha önce transferi konusunda Paris Saint Germain ile anlaştığı Leandro Paredes hakkında karar değiştirdi.

L'Equipe gazetesinin haberine göre; Arjantinli futbolcunun Galatasaray'a Transfer olma ihtimali tamamen ortadan kalkmadı ancak sarı kırmızılılar, Paredes'in transfer için cevap verme sürecini uzatması üzerine oyuncuyu beklememeye ve orta saha için diğer transfer alternatiflerini değerlendirmeye karar verdi.

PSG İLE ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Aynı haberde, Galatasaray'ın PSG ile 6 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle anlaşmaya vardığı ve 29 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezonu Serie A devi Juventus'ta kiralık olarak tamamlayan Leandro Paredes, sezon boyunca toplam 39 maça çıktı. Paredes, bu maçlarda 1 gol, 2 asist kaydetti. 29 yaşındaki önlibero 9 mücadelede sarı kart, 1 maçta ise direkt kırmızı kart gördü.

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#Transfer#Galatasaray#Paredes

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