Galatasaray'da Lazio sonrası ilginç tablo! Belhanda ve Falcao...

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G.Saray geçen sezon Rangers'a ön elemede 2-1 yenilerek Avrupa Ligi'nde gruplara kalamadan veda etmişti. O gün İskoçya'da sahada olan Belhanda ve Falcao'nun sarı-kırmızılı kulübe bir yıllık maliyeti 11 milyon Euro'yu geçiyordu.

Sabah'ın haberine göre; Oysa ki Lazio'yu futboluyla ezen ve 1-0'lık zaferi elde eden Galatasaray ilk 11'inin toplam maliyeti 11 milyon Euro değil! UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasının sona ermesinin ardından başlayan operasyonda bonservis bedeli ödenerek genç isimler kadroya katıldı ve yeni bir jenerasyon Fatih Terim'e emanet edildi.

Lazio karşısında 25.5 yaş ortalamasıyla mücadele eden sarı-kırmızılı takımda 11'de görev yapan 7 yabancıya 9 milyon Euro, diğer 4 yerliye ise 18.9 milyon TL ödeniyor. Limitlerde TFF, G.Saray'a 545 milyon TL sınır koyarken yönetim ise 480 milyon TL'yi aşmadı.

Sezon sonunda Babel (3.8 milyon Euro toplam maliyet), Feghouli (3.850 milyon Euro) ve Arda (8 milyon TL) sözleşmeleri bitince ayrılacak ve bütçe 85 milyon TL daha azalacak.