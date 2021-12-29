Son Dakika: Galatasaray'da kritik zirve! Fatih Terim ve Burak Elmas bugün...

Haberin Devamı

Sarı-kırmızılılar rahat, farklı bir galibiyet beklerken, tarihi hezimetle karşılaştı.

Spor Toto 1. Lig’de 18’inci sırada bulunan ve kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor ile oynanan müsabakanın normal süresi 3-3 sona ererken, Sarı-kırmızılılar penaltılarda rakibine 9-8 mağlup oldu.

Ligin ilk yarısını 27 puanla 10’uncu sırada tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk hedefinden çok uzaklaşırken, kupada da havlu atmış oldu. Bir tek Avrupa’da gerçekçi hedefi olan Sarı-kırmızılılara camiadan büyük tepki var.



HERKES ELEŞTİRİLİYOR



Galatasaray’da futbolculardan teknik heyete, yönetime kadar herkes eleştiriliyor ve camia bu sonuçla ilgili açıklama bekliyor.



TRANSFER OLMAYABİLİR



Ocak ayı yaklaşırken herkes transfere odaklandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transferin mali koşullara bağlı olduğunu, şartlar uygun olmazsa transfer yapılmayacağını belirtti.



BAŞKAN İLE HOCA GÖRÜŞECEK



Öte yandan Galatasaray’da bugün başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim bir görüşme gerçekleştirecek.