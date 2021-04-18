Son dakika: Galatasaray'da kritik toplantı sona erdi! Birlik ve beraberlik mesajları...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idarecilerle yaptığı toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi.



Türk Telekom Stadyumunda gerçekleştirilen toplantı az önce sona erdi. Mustafa Cengiz’in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idarecilerin katıldığı toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi.



CENGİZ’DEN YÖNETİCİLERİ UYARI



Ayrıca Mustafa Cengiz toplantıda, yöneticilerin sohbet odalarında hiçbir şekilde açıklama yapmaması yönünde sert bir şekilde uyarıda bulundu.



Başkan Cengiz’in, önümüzdeki bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

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