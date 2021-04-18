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Futbol
Serhan Türk - DHA
Haber Giriş: 18.04.2021 - 15:10 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'da kritik toplantı sona erdi! Birlik ve beraberlik mesajları...

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Son dakika: Galatasaray'da kritik toplantı sona erdi! Birlik ve beraberlik mesajları...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in çağrısı üzerine Türk Telekom Stadyumunda gerçekleştirilen olağanüstü toplantı sona erdi. Cengiz'in denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idarecilerle yaptığı toplantıda birlik beraberlik mesajları verildi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idarecilerle yaptığı toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Türk Telekom Stadyumunda gerçekleştirilen toplantı az önce sona erdi. Mustafa Cengiz’in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idarecilerin katıldığı toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

CENGİZ’DEN YÖNETİCİLERİ UYARI

Ayrıca Mustafa Cengiz toplantıda, yöneticilerin sohbet odalarında hiçbir şekilde açıklama yapmaması yönünde sert bir şekilde uyarıda bulundu.

Başkan Cengiz’in, önümüzdeki bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

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Son dakika: Galatasarayda kritik toplantı sona erdi Birlik ve beraberlik mesajları...

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